21:41 | Биатлон

В смешанной эстафете у России всего две медали за 10 чемпионатов

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Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. За последние 10 турниров россияне всего дважды попадали в тройку призеров. В 2008 году третьими стали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко, а девять лет спустя бронза досталась Ольге Подчуфаровой, Татьяне Акимовой, Александру Логинову и Антону Шипулину.

Примечательно, что российские спортсмены всего во второй раз не сумели завоевать медали на чемпионате мира в Эстерсунде. В 1970 году советские биатлонисты в двух гонках выиграли два золото и бронзу, а в 2008-м взяли 11 наград (3-3-5), оставшись четвертыми только в женской эстафете. (Кирилл Бурдаков)

Результаты смешанных эстафет на 10 последних чемпионатах мира

Год

Город

1-е

2-е

3-е

Место России

2008

Эстерсунд

Германия

Белоруссия

РОССИЯ

3-е

2009

Пхенчхан

Франция

Швеция

Германия

5-е

2010

Ханты-Мансийск

Германия

Норвегия

Швеция

4-е

2011

Ханты-Мансийск

Норвегия

Германия

Франция

6-е

2012

Рупольдинг

Норвегия

Словения

Германия

5-е

2013

Нове Место

Норвегия

Франция

Чехия

6-е

2015

Контиолахти

Чехия

Франция

Норвегия

10-е

2016

Холменколлен

Франция

Германия

Норвегия

7-е

2017

Хохфильцен

Германия

Франция

РОССИЯ

3-е

2019

Эстерсунд

Норвегия

Германия

Италия

4-е

 

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