В смешанной эстафете у России всего две медали за 10 чемпионатов

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. За последние 10 турниров россияне всего дважды попадали в тройку призеров. В 2008 году третьими стали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко, а девять лет спустя бронза досталась Ольге Подчуфаровой, Татьяне Акимовой, Александру Логинову и Антону Шипулину.
Примечательно, что российские спортсмены всего во второй раз не сумели завоевать медали на чемпионате мира в Эстерсунде. В 1970 году советские биатлонисты в двух гонках выиграли два золото и бронзу, а в 2008-м взяли 11 наград (3-3-5), оставшись четвертыми только в женской эстафете. (Кирилл Бурдаков)
Результаты смешанных эстафет на 10 последних чемпионатах мира
|
Год
|
Город
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
Место России
|
2008
|
Эстерсунд
|
Германия
|
Белоруссия
|
РОССИЯ
|
3-е
|
2009
|
Пхенчхан
|
Франция
|
Швеция
|
Германия
|
5-е
|
2010
|
Ханты-Мансийск
|
Германия
|
Норвегия
|
Швеция
|
4-е
|
2011
|
Ханты-Мансийск
|
Норвегия
|
Германия
|
Франция
|
6-е
|
2012
|
Рупольдинг
|
Норвегия
|
Словения
|
Германия
|
5-е
|
2013
|
Нове Место
|
Норвегия
|
Франция
|
Чехия
|
6-е
|
2015
|
Контиолахти
|
Чехия
|
Франция
|
Норвегия
|
10-е
|
2016
|
Холменколлен
|
Франция
|
Германия
|
Норвегия
|
7-е
|
2017
|
Хохфильцен
|
Германия
|
Франция
|
РОССИЯ
|
3-е
|
2019
|
Эстерсунд
|
Норвегия
|
Германия
|
Италия
|
4-е