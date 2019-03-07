В смешанной эстафете у России всего две медали за 10 чемпионатов

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. За последние 10 турниров россияне всего дважды попадали в тройку призеров. В 2008 году третьими стали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко, а девять лет спустя бронза досталась Ольге Подчуфаровой, Татьяне Акимовой, Александру Логинову и Антону Шипулину.

Примечательно, что российские спортсмены всего во второй раз не сумели завоевать медали на чемпионате мира в Эстерсунде. В 1970 году советские биатлонисты в двух гонках выиграли два золото и бронзу, а в 2008-м взяли 11 наград (3-3-5), оставшись четвертыми только в женской эстафете. (Кирилл Бурдаков)

Результаты смешанных эстафет на 10 последних чемпионатах мира