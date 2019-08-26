В сентябре СБР утвердит критерии отбора на международные старты

Во время летнего чемпионата России по биатлону состоится тренерский совет Союза биатлонистов России. Турнир пройдет с 19 по 22 сентября, информирует ТАСС.

На нем будут утверждены критерии отбора биатлонистов в сборную страны на чемпионат мира, Кубок мира, Кубок Международного союза биатлонистов.

«Критерии немного поменяются. Сейчас мы уже начали их прописывать, утверждать будем на тренерском совете в Чайковском», — отметил президент СБР Владимир Драчев.