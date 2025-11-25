В СБР заявили, что выплатили призовые спортсменам за летние турниры

Союз биатлонистов России (СБР) выплатил призовые спортсменам за летние соревнования, сообщает вице-президент союзп Александр Пак.

«По нашему графику выплат, который действует у нас уже четвертый сезон, мы выплачиваем призовые в следующем за соревнованиями квартале. За летний этап Альфа-банк — Кубка Содружества призовые выплачены 20-21 ноября. За Альфа-банк — чемпионат России призовые выплачены 24-25 ноября. Все по плану. По отдельным спортсменам выплаты не произведены в связи отсутствием подписанных с их стороны документов. Может кого-то это удивит, но у нас все выплаты производятся официально», — цитирует Пака ТАСС.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что СБР не выплатил спортсменам призовые за участие в Кубке Содружестве и чемпионате России.