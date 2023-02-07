В СБР вручат Кубок Тихонова лучшему региону по итогам сезона

Кубок имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова вручат лучшему региону по итогам регионального взрослого рейтинга Союза биатлонистов России (СБР), сообщает Metaratings.

Награда станет аналогом Кубка Наций, который вручает по итогам сезона IBU. Приз будет переходящим. Договоренность о вручении трофея была достигнута во время встречи Тихонова с руководством СБР в Раубичах.

Последний этап Кубка России по биатлону пройдет с 16 по 19 февраля в Чайковском.