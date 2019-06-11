В СБР уверены, что IBU обсудит на конгрессе восстановление организации

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов выразил уверенность, что в повестку IBU будет включен вопрос восстановления российской организации. СБР был ограничен в правах с декабря 2017 года. Россия имеет возможность заявлять биатлонистов на соревнования, но не может выдвигать кандидатов на руководящие посты в IBU и проводить международные соревнования.

- Уверенность есть. По крайней мере, коллеги из совместной рабочей группы на последней встрече в Москве говорили об этом, - цитирует "РИА Новости" Нуждова. - Правда, указывали сентябрь, сейчас срок скорректировали. Не думаю, что что-то поменялось.

Внеочередной конгресс IBU состоится в Мюнхене с 18 по 20 октября.