В СБР прокомментировали уход Ушкиной в сборную Румынии

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Кузьмичев поделился мнением о переходе Натальи Ушкиной в сборную Румынии.

«Конечно, уход Натальи Ушкиной будет серьезной потерей для нашей команды. Но что делать? Два года назад у нас уехали сестры Елена и Ирина Кручинкины, которые сейчас выступают за Белоруссию. Сейчас Ушкина собралась уезжать, потому что ее не берут даже в резервный состав сборной России. Поэтому люди ищут, куда податься. Перспектив у нее в Румынии больше, она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадет в следующем году. Я думаю, что она будет первым номером сборной Румынии», — приводит слова Кузьмичева РИА Новости.

31 марта Ушкина завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске, золото взяла Евгения Павлова. О возможном переходе Ушкиной в сборную Румынии сообщалось в августе 2020 года.

Биатлонистке 24 года. В юношеском возрасте она привлекалась в сборную России для выступления на международных стартах, но на взрослом уровне за главную команду страны не выступала.