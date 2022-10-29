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СБР о членских взносах IBU: «Расчеты такого рода происходят весной. Странно, что тема возникла в СМИ сейчас»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о членских взносах в IBU.

— Несмотря на отстранение от международных соревнований, СБР сохраняет статус временного члена IBU, поэтому оплата членских взносов — юридическая формальность. Расчеты такого рода происходят весной, поэтому немного странно, что эта тема возникла в СМИ сейчас, — сказал Аверьянов «СЭ».

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов сообщил, что IBU просит организацию оплатить членский взнос в размере 150 евро за сезон-2022/23.

СБР
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