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Сегодня, 09:45

В СБР объяснили, почему в лыжных гонках более спокойная обстановка

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в разговоре с «СЭ» объяснил, почему вокруг лыжных гонок более спокойная обстановка.

— Есть два смежных вида спорта — лыжные гонки и биатлон. Вы к обоим имеете отношение, являясь советником президента ФЛГР Елены Вяльбе. Почему у них май прошел спокойно, а в биатлоне — нет?

— Предположу, что там есть такие же проблемы со ставками. Просто все они решаются спокойно и в рабочем режиме. А почему в биатлоне не так? Видимо, часть биатлонного сообщества, которая голосовала против Майгурова, старается разогнать эту историю. Вместо того чтобы успокоиться до следующих выборов. Бог им судья.

Я прекрасно понимаю, что у каждого человека есть свое мнение. Но у нас демократический централизм, где меньшинство подчиняется большинству. И если большинство выбрало Майгурова, то на период до следующих выборов меньшинству придется работать с тем, кому отдало свои голоса большинство. Сейчас же история странная, — заявил Пак «СЭ».

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Биатлон
Александр Пак
СБР
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