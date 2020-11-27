В сборных Польши и Италии по биатлону обнаружили коронавирус. Итальянцев не отправили на карантин

У представителей сборных Италии и Польши по биатлону, прибывших на первый этап Кубка мира-2020/21, обнаружили коронавирус, сообщает IBU.

Количество зараженных не сообщается. Пресс-служба IBU отмечает, что все зараженные и контактировавшие с ними отправились на самоизоляцию. Информация была передана властям Финляндии. Сообщается, что финские власти уже рассмотрели инцидент с итальянской сборной и приняли решение о том, что этой национальной команде не требуется уходить на карантин.

The Finnish health authorities have evaluated the positive SARS-CoV-2 PCR tests in the Italian team and decided that no quarantine is required. https://t.co/AG3lJT3fhr — IBU (@biathlonworld) November 27, 2020

Оба стартовых этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти. Первый состоится 28-29 ноября, второй — 3-6 декабря.