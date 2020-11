В сборных Франции и Румынии подтвердили случаи коронавируса перед стартом Кубка мира

IBU на официальной странице в Twitter подтвердил случаи заражения коронавирусом представителей сборных Франции и Румынии.

На данный момент неизвестно, кто именно подхватил вирус, имена и должности не называются. Скорее всего, судьбу участия и этих двух сборных в первом этапе Кубка мира решат финские власти. Все представители этих сборных находятся на самоизоляции.

Сборная России также находится на самоизоляции накануне 1-го этапа Кубка мира после четырех выявленных случаев коронавируса в команде.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.

The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Kontiolahti, Finland.



Team members from Romania and France have tested positive. The team members have been alerted and isolated. (1/2)