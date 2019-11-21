В сборной России пять биатлонистов с одним пропущенным допинг-тестом

Президент СБР Владимир Драчев рассказал о принципах формирования сборной России. Она создавалась на основании критериев отбора.

— Была жесткая дискуссия: нарушать критерии отбора в сборную или нет, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ». — Решили следовать критериям. Если Старых или кто-то еще проявит себя на кубке IBU, то мы возьмем их в первую сборную. Решение приняли исходя из здравого смысла. Дали тренеры одни критерии, будем от них исходить. У Глазыриной два флажка. Не хотели инициировать таких же проблем, как с Глазыриной.

— Есть в сборной, у кого два флажка?

— Сейчас нет. Есть по одному.

— Сколько?

— Человек пять.