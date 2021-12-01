Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

В сборной России по биатлону на Кубке IBU не обнаружено новых случаев заражения коронавирусом

11:10
Теги:

В сборной России по биатлону на Кубке IBU не выявили новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Вчера, 30 ноября, стало известно, что коронавирусом заразилась российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка еще не сдавала новый тест на наличие инфекции и находится на карантине.

Второй этап Кубка IBU пройдет с 1 по 4 декабря в Шушене (Норвегия).

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/808

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
МИД России анонсировал высылку сотрудников посольства США из Москвы
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное