В сборной России по биатлону на Кубке IBU не обнаружено новых случаев заражения коронавирусом
11:10
В сборной России по биатлону на Кубке IBU не выявили новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Вчера, 30 ноября, стало известно, что коронавирусом заразилась российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка еще не сдавала новый тест на наличие инфекции и находится на карантине.
Второй этап Кубка IBU пройдет с 1 по 4 декабря в Шушене (Норвегия).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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