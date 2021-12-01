В сборной России по биатлону на Кубке IBU не обнаружено новых случаев заражения коронавирусом

В сборной России по биатлону на Кубке IBU не выявили новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Вчера, 30 ноября, стало известно, что коронавирусом заразилась российская биатлонистка Тамара Дербушева. Спортсменка еще не сдавала новый тест на наличие инфекции и находится на карантине.

Второй этап Кубка IBU пройдет с 1 по 4 декабря в Шушене (Норвегия).