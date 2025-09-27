Биатлон
27 сентября, 23:42

В родном городе Дальмайер назовут парк в ее честь

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Германии назовут парк в честь погибшей двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, сообщает Bild.

Это произойдет в родном городе Дальмайер Гармиш-Партенкирхене. Решение приняли после просьбы семьи Дальмайер и горожан. Мэр города Элизабет Кох заявила, что парк станет местом памяти и вдохновения для будущих поколений.

31-летняя немка погибла в результате несчастного случая во время восхождения в горах в Пакистане. Она попала под камнепад 28 июля. Через два дня спасатели обнаружили ее тело.

