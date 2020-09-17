В приемной Кравцова опровергают информацию о его задержании

В приемной Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России опровергли информацию о проведении обысков и задержании начальника центра, Александра Кравцова.

— Это ложная информация, мы работаем в штатном режиме, — приводит «РИА Новости» ответ приемной. — На месте ли Кравцов? Сейчас идет совещание.

Ранее сообщалось, что Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Функционер задержан по уголовному делу по статье 160 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.