В правлении СБР зарплату получает только Майгуров. Но она меньше 100 тысяч рублей в месяц

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что из 10 членов правления организации зарплату получает только один – Виктор Майгуров.

При этом на зарплаты офисных работников уходит почти 1,5 миллиона рублей в месяц. Еще 1,28 млн рублей уходит на оплату тренерского штаба и работающий с командой персонал.

– Фонд оплаты труда 17 сотрудников офиса СБР составляет 1,4 млн рублей в месяц, – сообщил Нуждов. – В их числе исполнительный директор, его заместитель, финансовый директор, почетные вице– президенты, руководитель пресс-службы, главный бухгалтер. При этом из 10 членов правления зарплату получает только Виктор Майгуров. Но и его зарплата – не выше 100 тысяч рублей в месяц.

На зарплату тренеров и персонал, работающий с командой, уходит еще 1,28 млн рублей. Персональные зарплаты мы раскрывать не можем, но самая большая – порядка 170 тысяч рублей в месяц. (Владимир Иванов)

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