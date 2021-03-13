В Омской области откроют академию биатлона

В Омской области в этом году планируют открыть академию биатлона, информирует сайт правительства области.

Такое решение было принято на встрече губернатора Омской области Александра Буркова и с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. В обсуждении также принимали участие бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов и двукратный призер чемпионата Европы Яна Романова.

«Уже подготовлена дорожная карта проекта, центральное звено которой — создание бюджетного учреждения Омской области «Спортивная школа «Академия биатлона и лыжных видов спорта». По мнению специалистов, это позволит построить систему управления развитием биатлона, лыжных гонок и в перспективе и других видов спорта — шорт-трека, триатлона, спортивного ориентирования», — говорится в сообщении на сайте правительства Омской области.

«Мы черпаем новых чемпионов из наших регионов, из небольших сел, деревень городов. Учитывая традиции Омской области, которые связаны, в том числе, и с лыжными гонками и биатлоном, это будет таким огромным шагом вперед и огромной поддержкой для российского спорта», — сказал Майгуров.