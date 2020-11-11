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В Новосибирске скончался легендарный тренер. К нему вовремя не приехал врач

15:18
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть заслуженного тренера по биатлону Геннадия Челюканова на 81-м году жизни.

«Светлая память. Челюканов долго болел, онкология и так далее. Скорая в Новосибирске ехала к заслуженному тренеру 4, сука, дня... Однако про Челюканова. Речь не о скорой, а о враче, которого он ждал и не дождался. Но сколько ждал, теперь уже неизвестно», — написал Губерниев в Telegram-канале.

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