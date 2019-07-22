В Москве прошло заседание рабочей группы по восстановлению СБР

В Москве прошло заседание рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил президент организации Владимир Драчев.

- Сегодня с утра провели заседание рабочей группы IBU и СБР по реализации критериев для восстановления полноправного членства СБР в международном биатлоне! – написал Драчев в Instagram.

Напомним, что для восстановления СБР необходимо выполнить 12 условий IBU.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за многочисленных допинговых нарушений.