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Допинг

В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова

13:56
Григорий Родченков. Фото twitter.com
Григорий Родченков. Фото twitter.com
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в министерстве спорта России должны внимательно отнестись к вопросу о подлинности подписей информатора ВАДА Григория Родченкова.

— Это вопрос наших спортивных властей, он заслуживает самого пристального внимания, — цитируют «Известия» Пескова.

Григорий Родченков.Вместо подписи Родченкова — скан. Говорят, это обычная практика

В среду международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, опубликовала заявление по делу российских биатлонисток, которое проходит в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Компания проанализировала часть документов за подписью бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, являющихся доказательством по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В ходе экспертизы специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/982638/2020-03-03/peskov-prokommentiroval-vopros-o-podlinnosti-podpisei-rodchenkova-na-dokumentakh-mok

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