В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в министерстве спорта России должны внимательно отнестись к вопросу о подлинности подписей информатора ВАДА Григория Родченкова.

— Это вопрос наших спортивных властей, он заслуживает самого пристального внимания, — цитируют «Известия» Пескова.

В среду международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, опубликовала заявление по делу российских биатлонисток, которое проходит в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Компания проанализировала часть документов за подписью бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, являющихся доказательством по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

В ходе экспертизы специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании.