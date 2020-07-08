В Ижевске начала тренироваться женская сборная России

Женская сборная России по биатлону начала тренировочный сбор в Ижевске. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Женская сборная России по биатлону тренируется в Ижевске», — написал Драчев в Instagram.

В состав женской сборной России на новый сезон вошли: Татьяна Акимова, Анастасия Барковская, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева, Кристина Резцова, Резеда Сибгатуллина, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Халиуллина, Полина Шевнина, Екатерина Юрлова-Перхт.