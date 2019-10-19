В IBU заявили, что Союз биатлонистов России выполнил только 6 из 12 условий восстановления

Исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек заявила, что Союз биатлонистов России (СБР) выполнил только 6 из 12 условий восстановления своих прав.

Как информирует ТАСС, в субботу конгресс IBU в Мюнхене не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. Рассмотрение этого вопроса отложено до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.

Фуссек сообщила участникам конгресса, что СБР погасил долги, связанные с внесоревновательным тестированием российских биатлонистов, оплатил церемонии перераспределения медалей, назначил представителя в медицинский комитет IBU. СБР также соблюдает все требования кодекса ВАДА и антидопинговых правил IBU, оказал содействие в предоставлении IBU доступа к необработанным аналитическим данным биатлонистов из московской лаборатории. Также отмечено, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сейчас соответствует всем требованиям кодекса ВАДА. На последнем пункте Фуссек остановилась подробнее, поскольку он требует дополнительного мониторинга. «ВАДА получило данные в начале года, но в процессе проверки было выявлено, что с ними проводились манипуляции, так что ситуация по выполнению этого критерия должна отслеживаться дальше», — заметила она.

Два пункта IBU считает полностью невыполненными. По словам Фуссек, дело Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, не позволяет признать выполненным пункт 11, который говорит о том, что все российские биатлонисты должны быть успешно протестированы в соответствии с планом IBU. Также она обратила внимание на то, что СБР не погасил еще 150 из 700 тысяч евро, которые IBU потратил на расследование допинговых дел российских спортсменов.

Еще четыре условия, по мнению IBU, СБР выполнил частично. Речь идет о создании программы профилактики допинга, которая будет включать обучение медперсонала, тренеров, спортсменов, специалистов и других сотрудников, и сотрудничестве при расследовании возможных сокрытий положительных проб в прошлом.