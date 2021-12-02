В IBU сообщили о положительном тесте на коронавирус в сборной России по биатлону

Один из представителей сборной России по биатлону, выступающей на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сдал положительный тест на коронавирус сообщает официальный Twitter IBU.

The IBU has conducted SARS-CoV-2 PCR tests at the BMW IBU World Cup in Oestersund (SWE) and the IBU Cup in Sjusjoen (NOR) according to its testing protocols for unvaccinated team members and accredited persons, who show Covid-19 symptoms. pic.twitter.com/ssFogbwfEy — IBU (@biathlonworld) December 2, 2021

При этом ранее стало известно, что положительный тест сдала россиянка Тамара Дербушева. Ожидалось, что срок ее карантина в Норвегии истечет 3 декабря и она сможет участвовать в спринте.