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В IBU сообщили о положительном тесте на коронавирус в сборной России по биатлону

16:27
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Один из представителей сборной России по биатлону, выступающей на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сдал положительный тест на коронавирус сообщает официальный Twitter IBU.

При этом ранее стало известно, что положительный тест сдала россиянка Тамара Дербушева. Ожидалось, что срок ее карантина в Норвегии истечет 3 декабря и она сможет участвовать в спринте.

В Идре (Швеция) россиянка была вынуждена пропустить две гонки из трех из-за симптомов простуды. Ее тест на ковид, сданный накануне переезда в Норвегию, был отрицательным.

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Евгений Петров все материалы автора
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