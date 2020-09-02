В IBU сообщили, что не планируют отменять первые этапы Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант с отменой первых четырех этапов Кубка мира сезона-2020/21.

— Мы не планируем отменять соревнования, — приводит ТАСС слова представителя организации. — Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов. Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что все это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость.

Первые четыре этапа Кубка мира должны пройти в Контиолахти (Финляндия), Эстерсунде (Швеция), Хохфильцене (Австрия) и Анси (Франция).