В IBU пошутили о возвращении классического стиля
Международный союз биатлонистов (IBU) в своем заявлении от 1 апреля на официальном сайте рассказал о грядущем возвращении гонок с классическим лыжным ходом. Этот стиль должен вернуться в индивидуальных гонках со следующего сезона, говорится в сообщении IBU.
— Мы задали вопрос комитету спортсменов, и ответ был крайне положительным, — сказал гоночный директор Кубка мира Борут Нунар. — Многие топовые сборные еще в прошлом сезоне начали тренировки в классическом стиле.
IBU среди сторонников возвращения классики в биатлон назвал и легендарного норвежца Оле Эйнара Бьорндалена.
— Это очень здорово, — сказал он. — Я вырос на классических лыжных гонках и был чемпионом Норвегии по лыжным гонкам в классике. Думаю, это будет здорово для биатлона.
??IBU announces historical change for #biathlon ??— IBU World Cup (@IBU_WC) April 1, 2020
The IBU Technical Committee has decided to reintroduce classic style as the mandatory technique in the Individual. Athletes' Committee supported the choice.
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