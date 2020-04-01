В IBU пошутили о возвращении классического стиля

Международный союз биатлонистов (IBU) в своем заявлении от 1 апреля на официальном сайте рассказал о грядущем возвращении гонок с классическим лыжным ходом. Этот стиль должен вернуться в индивидуальных гонках со следующего сезона, говорится в сообщении IBU.

— Мы задали вопрос комитету спортсменов, и ответ был крайне положительным, — сказал гоночный директор Кубка мира Борут Нунар. — Многие топовые сборные еще в прошлом сезоне начали тренировки в классическом стиле.

IBU среди сторонников возвращения классики в биатлон назвал и легендарного норвежца Оле Эйнара Бьорндалена.

— Это очень здорово, — сказал он. — Я вырос на классических лыжных гонках и был чемпионом Норвегии по лыжным гонкам в классике. Думаю, это будет здорово для биатлона.