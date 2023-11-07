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Сегодня, 13:42

В IBU объяснили, почему выступают против Международной лиги клубного биатлона

Руслан Минаев
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Международный союз биатлонистов (IBU) выступает против участия иностранных спортсменов в Международной лиге клубного биатлона.

«Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование (им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран) должно быть одобрено IBU», — цитирует IBU ТАСС.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
Биатлон
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