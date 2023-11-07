В IBU объяснили, почему выступают против Международной лиги клубного биатлона

Международный союз биатлонистов (IBU) выступает против участия иностранных спортсменов в Международной лиге клубного биатлона.

«Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование (им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран) должно быть одобрено IBU», — цитирует IBU ТАСС.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.