В IBU не будут рассматривать вопрос восстановления прав СБР на ближайшем заседании

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) не собирается рассматривать на ближайшем заседании вопрос о восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР).

— В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, касающихся членства национальных федераций, — приводит ТАСС слова представителя IBU.

СБР ограничен в правах с декабря 2017 года, причина — большое число нарушений антидопинговых правил. Российские биатлонисты сохранили возможность выступать на соревнованиях под национальным флагом, однако страна лишилась права проведения соревнований под эгидой IBU и иметь своих представителей в организации.