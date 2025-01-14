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В Госдуме раскритиковали слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона

Сергей Ярошенко
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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев раскритиковал слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который выступил против возвращения российских спортсменов.

«Самуэльссон делает такие заявления, потому что боится потерять призовые места, когда российские биатлонисты вернутся. Он хочет создать для себя и своих партнеров по команде более сладкие условия, при которых не будет сильного конкурента — россиян и белорусов. Шведы и скандинавы спят и видят это. Медали чемпионата мира и Олимпийских игр будут более доступны для них в отсутствие россиян», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

Ранее чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года Самуэльссон заявил, что его раздражают разговоры о возвращении российских биатлонистов на международные соревнования. По его словам, россияне не должны возвращаться.

Источник: ВсеПроСпорт
Биатлон
Дмитрий Свищев
Себастьян Самуэльссон
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