В Госдуме жестко отреагировали на уход биатлонистки Ушкиной в сборную Румынии

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» уход российской биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии.

«Конечно, это потеря для сборной России. Мы воспитали спортсмена, тренеры вложили в нее свои силы и здоровье, всему научили. А сейчас из-за того, что ряд чиновников идиотов создали ситуацию, благодаря которой наша страна не в состоянии выступать под собственным флагом и гимном, неудивительно, что хороших спортсменов, подающих надежду, переманивают выступать под флагом и паспортом других стран», — заявил Лебедев «СЭ».

Также Лебедев назвал причины, по которым подобные ситуации возникают чаще.

«Не удивлюсь, если это станет случаться чаще. Люди хотят выступать на соревнованиях и получать награды, а не сидеть каждый день и думать, снимут или нет. Безусловно, это потеря и спортивная, и человеческая! Надо наказывать чиновников, которые допустили ситуацию. Завтра мальчик уйдет, послезавтра полкоманды уйдет», — сказал Лебедев «СЭ».

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии, 1 апреля одержала победу в гонке преследования на чемпионате России.

(Константин Колмаков)