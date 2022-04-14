В Госдуме предложили исключенным из сборной Украины биатлонисткам выступать за Россию

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков предложил биатлонисткам, исключенным из сборной Украины, выступать за Россию.

«Я обращаюсь к спортсменкам: девушки, не нужно оправдываться и искать причины, почему вы покинули Украину. Любой здравомыслящий человек понимает, что находиться там сейчас опасно. А причины для увольнения, в любом случае, нашлись бы в ближайшее время.

Если Украина так разбрасывается результативными и талантливыми спортсменами, то мне кажется, будет правильным пригласить биатлонисток выступать за Россию. Буду рад с ними встретиться и оказать поддержку. Мы за честный спорт без дискриминации», — приводит слова Бурлакова пресс-служба депутата.

Ранее биатлонистки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова, сменившие российское спортивное гражданство на украинское, были исключены из сборной Украины по биатлону министерством по делам молодежи и спорта страны.