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Сегодня, 11:36

В Госдуме предложили исключенным из сборной Украины биатлонисткам выступать за Россию

Отдел спорта «СЭ»
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Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков предложил биатлонисткам, исключенным из сборной Украины, выступать за Россию.

«Я обращаюсь к спортсменкам: девушки, не нужно оправдываться и искать причины, почему вы покинули Украину. Любой здравомыслящий человек понимает, что находиться там сейчас опасно. А причины для увольнения, в любом случае, нашлись бы в ближайшее время.
Если Украина так разбрасывается результативными и талантливыми спортсменами, то мне кажется, будет правильным пригласить биатлонисток выступать за Россию. Буду рад с ними встретиться и оказать поддержку. Мы за честный спорт без дискриминации», — приводит слова Бурлакова пресс-служба депутата.

Ранее биатлонистки Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова, сменившие российское спортивное гражданство на украинское, были исключены из сборной Украины по биатлону министерством по делам молодежи и спорта страны.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Сборная Украины по биатлону
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