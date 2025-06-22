В Госдуме осудили заявление IBU о поддержке Украины

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» оценил позицию Международного союза биатлонистов (IBU) по допуску России.

«Удивительно, когда спортивные чиновники начинают вмешиваться в политику и оказывать благосклонность к той или иной стороне конфликта. Странно. Вместо того, чтобы развивать спорт, что они обязаны делать, вне зависимости от политического курса и других особенностей, они занимаются непонятной политической работой, которая не свойственна спортивной организации», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее в IBU заявили «ВсеПроСпорт», что организация оказывает полную поддержку Украине, а шансы на допуск России до Олимпиады минимальны.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IBU с 2022 года.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.