В Госдуме назвали позором заявление Самуэльссона о победе Логинова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление олимпийского чемпиона Себастьяна Самуэльссона, назвавшего победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира-2020 позором.

— Сейчас завистливые злопыхатели начнут соревноваться в своем умении испортить нам праздник. Но у них ничего не выйдет. Победа Александра Логинова чистая и достойная. Он чемпион, гордость России. Те, кто так браво сейчас в этом сомневается, лучше бы показывали свои умения во время гонки и достигали бы результата. А результата этого нет.

Самуэльсон, не попадающий даже в десятку, просто попутал — позором стало именно его выступление, а не чье-либо другое. Вообще, Самуэльссон — известный скандалист, который все никак не успокоится в своем стремлении очернить российский спорт. Не впервые слышим от него голословные обвинения в адрес наших спортсменов. Грош им цена, — цитирует Свищева его пресс-служба.