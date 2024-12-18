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В Госдуме назвали федерации, которые не вернут россиян на мировые соревнования

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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев рассказал, какие международные федерации занимают жесткую позицию по допуску российских спортсменов на соревнования.

«Очень надеюсь, что теперь во многих видах спорта начнут допускать наших спортсменов. Но есть еще ряд федераций, которые придерживаются жесткой позиции по допуску россиян и не собираются отклоняться от своего вектора. Международный союз биатлонистов и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда говорят, что не вернут наших спортсменов до окончания СВО. Они нейтральный статус в принципе не рассматривают. Русофобия в чистом виде», — приводит слова депутата «ВсеПроСпорт».

«Международные федерации, которые сейчас начали возвращать россиян на свои соревнования, — они же тоже изначально выступали агрессивно против нас. Многое зависит от переговорного процесса. Положительный сдвиг налицо, лед тронулся, скоро мы вернемся полноценно», — добавил Свищев.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, куда российские спортсмены были допущены в нейтральном статусе, в том числе к командным соревнованиям. Они завоевали 6 золотых и 4 серебряные медали.

Источник: ВсеПроСпорт
Биатлон
Плавание
Дмитрий Свищев
Сноуборд
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