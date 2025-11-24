В Германии учредили премию в память о трагически погибшей биатлонистке Дальмайер

Немецкая ассоциация лыжного спорта (DSV) учредила премию имени биатлонистки Лауры Дальмайер, сообщает DPA.

Награды будут удостоены молодые спортсмены из Германии, которые наиболее ярко проявят себя в лыжных дисциплинах.

«Мы долго думали, как мы можем достойно почтить память Лауры как выдающейся спортсменки и человека. Мы, конечно же, заранее обсудили это с ее родителями и очень благодарны им за поддержку. Премия будет намеренно открыта для всех дисциплин, а не только для биатлона», — заявил член правления DSV Штефан Шварцбах.

Дальмайер погибла летом 2025 года в возрасте 31 года при восхождении на гору в Пакистане. Она поднималась на вершину и попала под камнепад.

Немецкая биатлонистка являлась двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и пасьюте, семикратной чемпионкой мира, а также обладательницей Кубка мира-2016/17.