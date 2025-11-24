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Биатлон

24 ноября 2025, 15:56

В Германии учредили премию в память о трагически погибшей биатлонистке Дальмайер

Алина Савинова

Немецкая ассоциация лыжного спорта (DSV) учредила премию имени биатлонистки Лауры Дальмайер, сообщает DPA.

Награды будут удостоены молодые спортсмены из Германии, которые наиболее ярко проявят себя в лыжных дисциплинах.

«Мы долго думали, как мы можем достойно почтить память Лауры как выдающейся спортсменки и человека. Мы, конечно же, заранее обсудили это с ее родителями и очень благодарны им за поддержку. Премия будет намеренно открыта для всех дисциплин, а не только для биатлона», — заявил член правления DSV Штефан Шварцбах.

Дальмайер погибла летом 2025 года в возрасте 31 года при восхождении на гору в Пакистане. Она поднималась на вершину и попала под камнепад.

Немецкая биатлонистка являлась двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и пасьюте, семикратной чемпионкой мира, а также обладательницей Кубка мира-2016/17.

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Лаура Дальмайер
Биатлон
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