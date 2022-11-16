В Федерации биатлона Северной Македонии опровергли переход россиянина Плицева

В Федерации биатлона Северной Македонии опровергли переход россиянина Виктора Плицева.

«Появившаяся в прессе информация не соответствует действительности, — цитирует ТАСС представителя организации. — Мы хотели бы сообщить, что в нашей команде нет спортсмена Виктора Плицева».

Ранее сообщалось, что Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступать за нее в предстоящем сезоне.

На чемпионате России 2019 года он завоевал серебряную медаль в командной гонке в составе сборной Удмуртии. Плицев также бронзовый призер чемпионата страны-2020 в смешанной эстафете, призер этапов Кубка России, бронзовый призер чемпионата России по летнему биатлону 2019 года в эстафете.

С 2017 года Плицев не был задействован в международных соревнованиях.