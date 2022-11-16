Биатлон
Новости
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:22

В Федерации биатлона Северной Македонии опровергли переход россиянина Плицева

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В Федерации биатлона Северной Македонии опровергли переход россиянина Виктора Плицева.

«Появившаяся в прессе информация не соответствует действительности, — цитирует ТАСС представителя организации. — Мы хотели бы сообщить, что в нашей команде нет спортсмена Виктора Плицева».

Ранее сообщалось, что Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет выступать за нее в предстоящем сезоне.

На чемпионате России 2019 года он завоевал серебряную медаль в командной гонке в составе сборной Удмуртии. Плицев также бронзовый призер чемпионата страны-2020 в смешанной эстафете, призер этапов Кубка России, бронзовый призер чемпионата России по летнему биатлону 2019 года в эстафете.

С 2017 года Плицев не был задействован в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16341273
Биатлон
Виктор ПЛИЦЕВ
0
Читайте также
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Авербух отреагировал на призыв главы МОК Баха на форуме G20 разделять спорт и политику
Валуев: «Заявление Баха — в лучших традициях двуличной деятельности МОК»
Власти Германии отказали Рожкову в визе для участия в генассамблее МПК
Президент ОКР Поздняков считает важным, чтобы обращение Баха имело практический смысл
Матыцин — о заявлении Баха: «Это подтверждает, что без России мировой спорт существовать не может»
В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хованцев заявил, что у Плицева не будет проблем с переходом в сборную Северной Македонии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости