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Сегодня, 17:07

«В душе не IBU». С таким лозунгом на «Матч ТВ» обсудили отстранение российского биатлона

На «Матч ТВ» обсудили отстранение российского биатлона в выпуске под названием «В душе не IBU»
Иван Шитик
Корреспондент
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Шоу «Есть тема!».

30 марта на телеканале «Матч ТВ» был показан новый выпуск ток-шоу «Есть тема!». Передача посвящена проблемам российского биатлона. Выпуск получил провокационное название: «В душе не IBU».

Среди гостей передачи были двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках Вероника Степанова, по видеосвязи подключался популярный комментатор Дмитрий Губерниев.

29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

Отмечается, что ситуация с членством федераций будет рассмотрена на конгрессе IBU в сентябре 2022 года, если исполком не отменит это решение раньше.

Президент СБР Виктор Майгуров ранее заявлял, что в случае лишения членства в IBU будет подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Сборная России по биатлону
Вероника Степанова
Дмитрий Васильев (биатлон)
Дмитрий Губерниев
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