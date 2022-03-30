«В душе не IBU». С таким лозунгом на «Матч ТВ» обсудили отстранение российского биатлона

На «Матч ТВ» обсудили отстранение российского биатлона в выпуске под названием «В душе не IBU»

30 марта на телеканале «Матч ТВ» был показан новый выпуск ток-шоу «Есть тема!». Передача посвящена проблемам российского биатлона. Выпуск получил провокационное название: «В душе не IBU».

Среди гостей передачи были двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, чемпионка Пекина-2022 в лыжных гонках Вероника Степанова, по видеосвязи подключался популярный комментатор Дмитрий Губерниев.

29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

Отмечается, что ситуация с членством федераций будет рассмотрена на конгрессе IBU в сентябре 2022 года, если исполком не отменит это решение раньше.

Президент СБР Виктор Майгуров ранее заявлял, что в случае лишения членства в IBU будет подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).