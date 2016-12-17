23:37 17 декабря | БИАТЛОН

В Белоруссии утверждают, что Раубичи могут принять этапа Кубка мира вместо Тюмени

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Международный союз биатлонистов составил список возможных кандидатов на замену этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает "Прессбол". В том случае, если IBU примет решение о переносе соревнований, этап может принять биатлонный комплекс в Раубичах.

Восьмой этап Кубка мира в Тюмени должен пройти с 9 по 12 марта 2017 года. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла из Сочи чемпионат мира-2017, сославшись на вторую часть доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После этого появилась информация о том, что в IBU поступил список ВАДА из 31-го российского биатлониста, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. 

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/biathlon/251484

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lars Berger

От мертвого осла уши всем, а не этапа (!) в Тюмени...)))

01:56

jonnio

Slim Taller В марте месяце в Раубичах не будет снега.То,что в Тюмени никаких этапов не будет.несомненно.Вопрос лишь в том.отстранят ли всю сборную от соревнований или нет.Скорее всего отстранят. 00:39 согласен1000%

01:36

Slim Taller

В марте месяце в Раубичах не будет снега.То,что в Тюмени никаких этапов не будет.несомненно.Вопрос лишь в том.отстранят ли всю сборную от соревнований или нет.Скорее всего отстранят.

00:39

PallMall

Не хило руководство IBU нагнули. Походу в ЕС черные воронки задействованы. Нам-то невдомек, что у них там творится.

23:59 17 декабря

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