Утверждены новые сроки Кубка IBU. Этапы примут четыре города

Международный союз биатлонистов (IBU) определился со сроками Кубка IBU. Из-за пандемии коронавируса количество этапов и их сроки были изменены.

Сезон стартует в немецком Арбере 11 января, а завершится в итальянском Риднауне 14 марта. Первый — второй и четвертый — пятый этапы будут спаренными и пройдут в одних городах — Арьере и Брезно-Осрблье соответственно.

11 — 17 января. Арбер (Германия)

18 — 23 января. Арбер (Германия)

24 — 31 января. Душники-Здруй (Польша)

11 — 14 февраля. Брезно-Осрблье (Словакия)

14 — 21 февраля. Брезно-Осрблье (Словакия)

8 — 14 марта. Риднаун (Италия)