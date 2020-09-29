Утверждены новые сроки Кубка IBU. Этапы примут четыре города
12:16
Международный союз биатлонистов (IBU) определился со сроками Кубка IBU. Из-за пандемии коронавируса количество этапов и их сроки были изменены.
Сезон стартует в немецком Арбере 11 января, а завершится в итальянском Риднауне 14 марта. Первый — второй и четвертый — пятый этапы будут спаренными и пройдут в одних городах — Арьере и Брезно-Осрблье соответственно.
11 — 17 января. Арбер (Германия)
18 — 23 января. Арбер (Германия)
24 — 31 января. Душники-Здруй (Польша)
11 — 14 февраля. Брезно-Осрблье (Словакия)
14 — 21 февраля. Брезно-Осрблье (Словакия)
8 — 14 марта. Риднаун (Италия)
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