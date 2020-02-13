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Допинг

Устюгов подал иск в суд Австрии к Международному союзу биатлонистов

15:31
Евгений Устюгов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Евгений Устюгов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Российский биатлонист, чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгений Устюгов подал иск в государственный суд Австрии к Международному союзу биатлонистов (IBU), который повторно открыл против него допинговое дело. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

— Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд, — сказал Драчев ТАСС. — Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона человек подал иск не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7753953

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