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Допинг

Устюгов подал апелляцию на дисквалификацию за допинг

18:29
Евгений Устюгов. Фото ТАСС
Евгений Устюгов. Фото ТАСС
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Российский биатлонист Евгений Устюгов подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международного союза биатлонистов о его дисквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Панича. 13 февраля IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года.

Устюгов был обвинен в употреблении препарата оксандролона. Его результаты с 27 августа по конец сезона-2013/14 были аннулированы. В их числе — победа на Олимпиаде-2014 в Сочи в эстафете.

Помимо Устюгова, жалобу в CAS ранее подала еще одна дисквалифицированная биатлонистка Светлана Слепцова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7919691

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