Устюгов подал апелляцию на дисквалификацию за допинг

Российский биатлонист Евгений Устюгов подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международного союза биатлонистов о его дисквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Панича. 13 февраля IBU признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года.

Устюгов был обвинен в употреблении препарата оксандролона. Его результаты с 27 августа по конец сезона-2013/14 были аннулированы. В их числе — победа на Олимпиаде-2014 в Сочи в эстафете.

Помимо Устюгова, жалобу в CAS ранее подала еще одна дисквалифицированная биатлонистка Светлана Слепцова.