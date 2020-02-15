Устюгов освобожден от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся России

Российский биатлонист Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи десятой зимней Спартакиады учащихся России, информирует пресс-служба Минспорта.

— В связи с решением Дисциплинарной антидопинговой панели (ADHP) Международного союза биатлонистов (IBU) от 13 февраля 2020 г. о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении п. 2.2. Антидопинговых правил IBU и его дисквалификации, Министерством спорта Российской Федерации принято решение об освобождении Устюгова от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России, — отмечается в сообщении.

Главным судьей соревнований утвержден заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников.

Финальный этап десятой зимней Спартакиады учащихся России проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырех субъектах Российской Федерации. В мероприятии принимают участие более 3000 человек. Разыгрывается 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков.