Устюгов – о конфликте с Клебо: "Это были эмоции после финиша"

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал стычку с норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинала в спринте на чемпионате мира. Во время гонки между ними случился контакт, а после финиша Устюгов, очевидно недовольный поведением соперника на трассе, сначала толкнул Клебо, а потом потрепал по щеке, что-то ему говоря.
– Ничего не случилось. Глеб Ретивых занял третье место, я очень рад за него, – приводит Dagbladet слова Устюгова.
– Вы злились на Клебо?
– Чуть-чуть. Но он сегодня победитель. Значит, он был сильнее всех.
– Почему вы злились?
– Это были эмоции после финиша.
– Вы хотите взять реванш?
— У меня впереди еще скиатлон. Я буду готовиться к этой гонке.
— Как вы себя сейчас чувствуеете, насколько вы сильны?
– Не знаю, вроде неплохо.
— Какие у вас вообще взаимоотношения с Клебо?
— Никаких. Он не разговаривает по-русски, я не разговариваю по-английски.
Атака Устюгова на Клебо. Видео // Устюгов накинулся на Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира. Норвежец подрезал россиянина на дистанции
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