Устюгов не примет участие в первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка России.

«Он не выступит на первом этапе. Далее будем смотреть по состоянию и рекомендациям доктора», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Первый этап пройдет в поселке Вершины Теи в Хакасии с 19 по 20 ноября. Второй этап состоится там же с 30 ноября по 4 декабря.