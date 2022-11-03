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Сегодня, 10:35

Устюгов не примет участие в первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка России.

«Он не выступит на первом этапе. Далее будем смотреть по состоянию и рекомендациям доктора», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Первый этап пройдет в поселке Вершины Теи в Хакасии с 19 по 20 ноября. Второй этап состоится там же с 30 ноября по 4 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16235787
Кубок России
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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