"Устала и не могла собраться". Сливко - о пасьюте на этапе КМ в Канаде

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что чувствовала усталость во время гонки преследования на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 24-летняя спортсменка допустила 3 промаха и стала 34-й.
- Сегодня гонка получилась тяжелой, не ожидала, - приводит слова Сливко Калашников Media. - Ходом было очень тяжело. Уже с первого круга. Скорее всего, уже устала и не могла собраться.
Напомним, Сливко является действующим обладателем Кубка IBU.
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Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/video/sport/viktoriya-slivko-ne-ozhidala-chto-budet-tak-tyazhelo-s-pervogo-zhe-kruga
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