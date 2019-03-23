"Устала и не могла собраться". Сливко - о пасьюте на этапе КМ в Канаде

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что чувствовала усталость во время гонки преследования на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 24-летняя спортсменка допустила 3 промаха и стала 34-й.

- Сегодня гонка получилась тяжелой, не ожидала, - приводит слова Сливко Калашников Media. - Ходом было очень тяжело. Уже с первого круга. Скорее всего, уже устала и не могла собраться.

Напомним, Сливко является действующим обладателем Кубка IBU.

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