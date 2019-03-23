19:25 | Биатлон

"Устала и не могла собраться". Сливко - о пасьюте на этапе КМ в Канаде

0
Обсудить

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что чувствовала усталость во время гонки преследования на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 24-летняя спортсменка допустила 3 промаха и стала 34-й. 

- Сегодня гонка получилась тяжелой, не ожидала, - приводит слова Сливко Калашников Media. - Ходом было очень тяжело. Уже с первого круга. Скорее всего, уже устала и не могла собраться.

Напомним, Сливко является действующим обладателем Кубка IBU.

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/video/sport/viktoriya-slivko-ne-ozhidala-chto-budet-tak-tyazhelo-s-pervogo-zhe-kruga

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ