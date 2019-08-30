Услугина не будет возобновлять карьеру

Российская биатлонистка Ирина Услугина (Трусова) не собирается возобновлять карьеру, сообщает ТАСС. В июне прошлого года она решила сделать перерыв в карьере ради рождения ребенка, но допустила, что возобновит ее. В августе этого года у 31-летней спортсменки родился сын.

— Мои планы на данный момент — быть рядом с моим ребенком, возвращение я не планирую, нет такой возможности, — сказала Услугина. — Буду переходить на уровень любителя.

Спорт — это мой стиль жизни, даже сейчас у меня хоть и маленькие, но ежедневные тренировки, и все это лишь только для себя, для удовольствия.