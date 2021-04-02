Ушкина, Юрлова-Перхт и Цветков попали в предварительный состав сборной России по биатлону на новый сезон

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) определил предварительные составы мужской и женской сборных России на олимпийский сезон, сообщает ТАСС.

В обе команды вошли по 24 биатлониста. За основу были взяты результаты, показанные спортсменами на международной арене и на чемпионате страны. В список попали все спортсмены, выступавшие за основную сборную страны в прошлом сезоне. Также в предварительном списке оказались чемпионка России Наталья Ушкина, которая заявила о переходе в сборную Румынии, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова и Максим Цветков.

Следующий биатлонный сезон будет олимпийским. Игры пройдут в Пекине (Китай) в феврале 2022 года.