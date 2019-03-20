Уши Дизль: "В сборной Германии по биатлону никто никогда не употреблял допинг"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Уши Дизль заявила, что в сборной Германии никто не употреблял допинг. Она также добавила, что считает использование запрещенных веществ мошенничеством.

- Я убеждена, что биатлон является чистым видом спорта, в котором на допинге попалось не так много человек, - приводит слова Дизль Deutschlandfunk. - Я считаю, что использование допинга является мошенничеством. Это не имеет отношения к спорту. Зачастую люди употребляют запрещенные вещества в погоне за деньгами. В нашей сборной никто никогда не использовал допинг. Моя совесть чиста.

Напомним, на чемпионате мира-2019 по лыжным видам спорта в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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