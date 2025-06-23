Ушел из жизни самый известный биатлонный болельщик

В возрасте 84 лет умер известный немецкий болельщик-биатлонист Норберт Штарке. Эта новость появилась в социальных сетях клуба по настольному теннису города Кельна, который он основал.

В заявлении клуба говорится, что они потеряли своего основателя и выражают соболезнования его семье и друзьям. «Норберт много десятилетий служил нашему клубу. Он увлекался не только настольным теннисом, но и биатлоном, где также участвовал в клубных мероприятиях».

Мировую известность Норберту принесла шляпа, украшенная множеством значков, в которой он посещал соревнования.