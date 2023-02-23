Ульяна Нигматуллина планирует возобновить карьеру в следующем сезоне

Двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина рассказала журналистам, когда она планирует вернуться в биатлон. В начале февраля спортсменка родила дочь.

— Как вам в роли мамы?

— Пока не осознаю. Это как с вопросами про олимпийские медали, когда осознание приходит через некоторое время. Что-то чудесное произошло. Сложно поверить.

— Справляетесь?

— Справляюсь. Конечно же, думала, что будет легче. Так что большое уважение всем мамам на планете. Это тяжелый труд. Не менее тяжелый, чем труд спортсменов на тренировках и соревнованиях.

— Валерия Васнецова вернулась в биатлон после трех месяцев. Считаете это подвигом?

— Абсолютно. Считаю, что это подвиг. Раньше я бы так не могла сказать, потому что не могла это почувствовать. Но я хочу сделать возвращение, но максимально щадяще для моего здоровья. Хочу сделать проверку, прежде чем начинать интенсивные тренировки и сделать все максимально грамотно.

— На лыжи не вставали?

— Нет. Всю зиму береглась от лыж. Но сейчас огромный моральный заряд энергии, чтобы покататься.

— Возвращаться будете, тренируясь с мужем Ильшатом на самоподготовке?

— Если он согласится меня тренировать, то конечно, — сказала Нигматуллина.

Нигматуллина — серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2022 в Пекине. Спортсменка пропустила сезон-2022/23 из-за беременности.