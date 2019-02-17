Ульяна Кайшева: "Возможно, получится выступить на чемпионате мира"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заявила, что может выступить на чемпионате мира. 24-летняя спортсменка вместе с Сергеем Корастылевым заняла 11-е место в сингл-миксте на этапе Кубка мира в США.

- Как ехали лыжи? Так же, как и у соперниц. Нормально, - сказала Кайшева в эфире канала "Матч ТВ". - Я старалась действовать, как на Кубке IBU. Стрельба получилась чуть получше,а у Сергея похуже. Возможно, получится выступить на чемпионате мира. Буду готовиться на сборе в Питере.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

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