Ульяна Кайшева: "Со старта поняла, что будет нелегко дойти до финиша"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заявила, что ей было физически тяжело во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летняя спортсменка добавила, что прилично себя чувствовала во время разминки.

- Было тяжело с самых первых метров, - сказала Кайшева в эфире канала "Матч ТВ". - Со старта поняла, что будет нелегко дойти до финиша. Физически было тяжело. Трасса не разбилась - ее посыпали перед гонкой. Просто физически тяжело. Я думала, что все будет хорошо. На разминке себя прилично чувствовала.

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